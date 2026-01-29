В белгородском Грайвороне от удара БПЛА погиб водитель скорой помощи

В Белгородской области в результате удара беспилотника по территории Грайворонской ЦРБ погиб водитель скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в момент атаки водитель находился в автомобиле скорой помощи и готовился выезжать с территории медучреждения. В результате детонации дрона он получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, несмотря на усилия медиков, пытавшихся его спасти.

Утром стало известно, что от атаки БПЛА на автомобиль в Грайвороне пострадала супружеская пара. Женщину с баротравмой, мужчину — со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в местную ЦРБ.

Анна Швечикова