Супружеская пара пострадала при атаке беспилотника в Белгородской области

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 29 января. Бойцы самообороны доставили женщину с баротравмой и мужчину со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в местную ЦРБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Теперь мужчину доставят в городскую больницу №2 Белгорода, а женщина продолжит лечение амбулаторно.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне вечером два украинских беспилотника атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. На месте погиб один человек. Сегодня стало известно, что погибший — сотрудник регионального главка МЧС, сержант внутренней службы Владимир Мартынюк. Мужчине было 34 года. Владимир Мартынюк начал работу в пожарной охране в 2021 году. В августе 2022-го был назначен на должность командира отделения 52-й пожарно-спасательной части Шебекина. По словам коллег, он спас десятки жизней.

Денис Данилов