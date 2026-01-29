Сийярто: ЕС хочет потратить на оружие для Украины средства ЕИБ

Руководство Евросоюза предложило членам сообщества выделить на закупку вооружений для Украины средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и увеличить взносы в фонд поддержки украинской энергосистемы. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Петер Сийярто

По его словам, это новые траты в дополнение к ранее обсуждавшимся $1,5 трлн в течение 10 лет. «Евросоюз хочет принять два таких требования [Киева]. Они подготовят предложение о расходовании ресурсов Европейского инвестиционного банка на вооружение Украины», — сказал господин Сийярто. Он напомнил, что ЕИБ создавался для финансирования экономических, а не военных проектов.

«Теперь они хотят перенаправить его ресурсы на закупку оружия для Украины», — заявил министр. По его словам, вторая инициатива предполагает выделение «сотен миллионов и миллиардов евро» в фонд поддержки энергосистемы Украины. Петер Сийярто выразил несогласие с этими планами.