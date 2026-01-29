Более 500 единиц спецтехники вышли очищать снег на дорогах Удмуртии

В Удмуртии мобилизована вся имеющаяся спецтехника для очистки дорог от снега — это более 500 машин. Об этом сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов. Этой ночью ожидается пик снегопадов.

«Важно исключить опасность на дороге, прежде всего для детей. Директора школ будут сами принимать решение о том, как будут завтра учиться ребята — дистанционно или в обычном формате. Вопрос особенно актуален для тех школ, где организован подвоз»,— написал он.

К уборке привлечены частные организации и предприятия. По словам главы региона, дороги перекрывать не планируется, однако решение об этом будет приниматься по ситуации. Жителям рекомендуют отказаться от поездок и беречь себя.

Напомним, за прошедшие сутки в Удмуртии выпало от 15 до 32% месячной нормы осадков, прирост снежного покрова — до 12 см. В связи с сильными снегопадами в Ижевске были увеличены интервалы движения общественного транспорта. По данным удмуртского Гидрометцентра, снегопады продолжатся до конца января.

Владислав Галичанин