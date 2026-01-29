Теневой миллиардер из секретной полиции

Все движимое и недвижимое имущество бывшего киберполицейского Георгия Сатюкова постановил обратить в доход государства Зюзинский райсуд Москвы. Находящийся ныне в международном розыске экс-офицер одного из самых засекреченных подразделений МВД стал рекордсменом среди отечественных силовиков по взяткам. Отвечавший за борьбу с киберпреступлениями в кредитно-финансовой сфере оперативник всего за два с половиной года получил в криптовалюте более 5 млрд руб. По иску Генпрокуратуры в казну ушли как многомиллионные накопления беглого коррупционера, так и недвижимость в Дубае и России, престижные авто и коллекции элитных часов.

Судьба найденных прокурорами богатств скромного офицера полиции и по совместительству подпольного миллиардера Георгия Сатюкова была решена судьей Еленой Сафьян после всего нескольких коротких слушаний. В ноябре в Зюзинский суд, как сообщал “Ъ”, поступил иск Генпрокуратуры к самому бывшему сотруднику МВД, его родным, а также знакомым, на которых он оформил имущество. Потом были проведены две беседы и одно заседание, а уже 29 января Зюзинский суд постановил требования прокуратуры удовлетворить.

Активами Георгия Сатюкова прокуроры заинтересовались, осуществляя надзор за расследованием очередного уголовного дела о коррупции.

Оно было возбуждено СКР 1 августа 2023 года в отношении уже бывшего офицера, служившего в МВД с 2001 по 2021 год. Последние два года Георгий Сатюков был начальником отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, управления «К», одного из самых засекреченных подразделений МВД — Бюро специальных технических мероприятий. Уволен полицейский был по отрицательным мотивам, а позднее его заподозрили в получении самой крупной взятки в истории российских силовиков.

По версии следствия, с марта 2019 по октябрь 2021 года Георгий Сатюков через своего друга-посредника Дмитрия Соколова под угрозой уголовного преследования получил от Алексея Иванова (Билюченко), системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре, криптовалюту на сумму не менее 5,074 млрд руб. За это время на подконтрольные Георгию Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» Иванов перевел не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС), 10 016 эфириумов (ЕТС). Отмыта же часть грязных денег «путем преобразования виртуальных активов в денежные средства, за счет которых приобреталось движимое и недвижимое имущество». Пошедший на сделку с прокурором господин Иванов был освобожден от уголовной ответственности за дачу взяток по примечанию к соответствующей статье УК, но три года и шесть месяцев получил за хищение средств клиентов биржи. Между тем обвинение Георгию Сатюкову предъявить не успели, так как он скрылся, и его объявили сначала в федеральный, а потом и международный розыск.

Согласно внутренним отчетам, за срок службы начиная с 2013 года Георгий Сатюков получил 9 876 341 руб. и 5 коп. Между тем, как выяснили прокуроры и подтвердил суд, истинные доходы киберполицейский вкладывал в имущество, оформляя его на родню и друзей. В частности, того же Дмитрия Соколова он сделал обладателем двух Porshe Cayenne Turbo, 13 квартир (в том числе элитных) и нескольких нежилых помещений в Санкт-Петербурге, а также виллы №18 на 31-й улице в районе Аль-Васл-Роуд в Дубае. По курсу ЦБ на декабрь 2021 года, когда была совершена эта сделка, недвижимость в эмирате стоила 1,4 млрд руб., а вместе с питерской — 1,9 млрд.

Во время обысков у фигурантов расследования изъяли семь часов Patek Philippe, оцениваемых от 3,6 млн до 27,4 млн руб., а также «скромные» S.T. Duрont Paris за 1 млн — всего на сумму 100,35 млн руб. Там же нашлись $201 тыс. и 145 тыс. руб. Общая стоимость имущества, незаконно приобретенного Георгием Сатюковым и зарегистрированного на Соколова, составила 2 млрд 327 тыс. руб.

Кроме того, согласно информации налоговиков, в России в 2020 году Георгий Сатюков, оформив на Дмитрия Соколова соответствующие договоры, получил незаконный доход от брокерской деятельности в размере более 1 млрд руб. Также на счетах Дмитрия Cоколова в ВТБ были обнаружены $278 тыс., €33 тыс. и 617 тыс. руб.

На своего брата Антона Сатюкова полицейским было записано имущество в Саратове, в том числе недвижимость, оцениваемое в 81 млн руб. У его супруги, которая нигде не работала, на счетах оказалось более $60 тыс. А еще одной своей женщине он оставил элитную квартиру и несколько машино-мест.

Стоит отметить, что адвокаты Георгия Сатюкова в свое время безуспешно обжаловали как его заочный арест, так и само уголовное дело в целом. Защита утверждала, что возбудил его незаконно «некомпетентный орган» в Москве, хотя «Иванов А. В. передавал криптовалюту в качестве взятки частями, переводы осуществлял, находясь в Новосибирске, а пароль от криптокошелька передавал в Санкт-Петербурге». Также защита жаловалась, что не было надлежащего уведомления о возбуждении уголовного дела господина Сатюкова, а разыскивать его не нужно, так как он якобы «постоянно находится на территории РФ», а из-за ареста имущества «лишен средств к существованию».

Решение суда, как и сам ход расследования, защита Георгия Сатюкова “Ъ” комментировать отказалась.

Сергей Сергеев