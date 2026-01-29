Чувашский подрядчик сорвал ремонт мостика дворца Ольденбургских под Воронежем на 19,5 млн

ООО «Дизайн» из Чебоксар внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года за невыполнение работ по госконтракту на 19,5 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

Компания должна была подготовить документацию и провести работы по сохранению мостика дворцового комплекса Ольденбургских в воронежском райцентре Рамонь. Договор заключили в марте 2025 года, срок исполнения — до 1 декабря.

По данным антимонопольного ведомства, подрядчик не приступил к выполнению работ и не представил согласованную рабочую документацию. При осмотрах объекта летом и осенью строительно-монтажных работ не наблюдалось. Рабочую документацию госзаказчик — минстрой Воронежской области — не принял из-за необоснованного уменьшения границ реставрации.

В адрес подрядчика направили претензию на 188,5 тыс. руб. Контракт расторгнут в одностороннем порядке.

По данным Rusprofile, ООО «Дизайн» зарегистрировано в Чебоксарах в 2003 году. Учредители — Алена Иванова (51%) и Виталий Краснов (49%). В 2024 году выручка компании составила 150 млн руб. при чистой прибыли 1,2 млн руб.

Анар Зейналов