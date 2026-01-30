Топ-15 брендов по объему продаж алкоголя в 2025 году

Бренд Производитель Объем продаж (млн л) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) «Тундра» «Татспиртпром» 46,7 -2,3 6 «Архангельская» Novabev Group 39,4 3,7 5,1 «Деревенька» ЛВЗ «Саранский» 38,1 9,8 4,9 «Финский лед» «Эльбрус Спиритс» 36,7 5,2 4,7 «Пять озер» Алкогольная сибирская группа 34,4 2,4 4,5 «Талка» Roust 33,2 8 4,3 «Царская» Ladoga 28,1 21,9 3,6 «Беленькая» Novabev Group 25,1 -1,9 3,2 «Белая березка» Алкогольная сибирская группа 21,8 12,4 2,8 Nemiroff ОПВЗ 17,7 12,3 2,3 «Хаски» Алкогольная сибирская группа 17,6 3,8 2,3 «Питейный дом» «Питейный дом» 14,1 34,4 1,8 «Русская валюта» «Татспиртпром» 13 -34,5 1,7 «Зеленая марка» Roust 12,7 -7,6 1,6 «Петровский регламент» Собственная торговая марта X5 11,3 14,6 1,5