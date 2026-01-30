Топ-15 брендов по объему продаж алкоголя в 2025 году

|
|Бренд
|Производитель
|Объем продаж (млн л)
|Изменение год к году (%)
|Доля рынка (%)
|«Тундра»
|«Татспиртпром»
|46,7
|-2,3
|6
|«Архангельская»
|Novabev Group
|39,4
|3,7
|5,1
|«Деревенька»
|ЛВЗ «Саранский»
|38,1
|9,8
|4,9
|«Финский лед»
|«Эльбрус Спиритс»
|36,7
|5,2
|4,7
|«Пять озер»
|Алкогольная сибирская группа
|34,4
|2,4
|4,5
|«Талка»
|Roust
|33,2
|8
|4,3
|«Царская»
|Ladoga
|28,1
|21,9
|3,6
|«Беленькая»
|Novabev Group
|25,1
|-1,9
|3,2
|«Белая березка»
|Алкогольная сибирская группа
|21,8
|12,4
|2,8
|Nemiroff
|ОПВЗ
|17,7
|12,3
|2,3
|«Хаски»
|Алкогольная сибирская группа
|17,6
|3,8
|2,3
|«Питейный дом»
|«Питейный дом»
|14,1
|34,4
|1,8
|«Русская валюта»
|«Татспиртпром»
|13
|-34,5
|1,7
|«Зеленая марка»
|Roust
|12,7
|-7,6
|1,6
|«Петровский регламент»
|Собственная торговая марта X5
|11,3
|14,6
|1,5