Бывший мэр Пскова станет заместителем Глазьева в Союзном государстве

Бывший мэр Пскова Иван Цецерский станет заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии и войдет в его постоянный комитет. Об этом РБК сообщил госсекретарь организации Сергей Глазьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Цецерский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Цецерский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Такое представление внесено, сейчас готовится решение СМ (Совета министров Союзного государства.— "Ъ")»,— заявил он.

Ивану Цецерскому 59 лет. Политическую карьеру он начал в 1998 году с избрания в Псковскую городскую думу. В 2009 году был избран главой Пскова и занимал этот пост десять лет. В 2019 году переехал в Москву и возглавил правление Национальной ассоциации развития местного самоуправления, позднее переименованной в ВАРМСУ. В ассоциации сообщили, что в настоящее время господин Цецерский там не работает.

Постоянный комитет Союзного государства действует с 2000 года и отвечает за исполнение Договора о создании Союзного государства, подписанного президентами России и Белоруссии. Должность госсекретаря организации Сергей Глазьев занял в апреле 2025 года, сменив Дмитрия Мезенцева.