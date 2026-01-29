Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Lego представила болид Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Компания Lego выпустила болид Ferrari F2004 с фигуркой немецкого гонщика Михаэля Шумахера. Набор, состоящий из 735 деталей, поступит в продажу 1 марта и будет стоить $89,99.

Lego представила болид Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Lego представила болид Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Фото: Lego

Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Фото: Lego

Lego представила болид Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Фото: Lego

Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Фото: Lego

«Особый автомобиль. Легендарный водитель. Победная комбинация. Теперь можно собрать Ferrari F2004 Михаэля Шумахера и почтить один из величайших сезонов в истории»,— написала компания Lego в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В 2004 году Шумахер завоевал свой последний титул, став семикратным чемпионом мира. Помимо болида и фигурки, в набор также входят кубок и подставка в виде подиума с напечатанным изображением и цитатой немецкого гонщика.

Конструктор продолжил коллекционную серию LEGO Icons, посвященную автомобилям «Формулы-1». В 2024 году был выпущен болид McLaren F1 MP4/4 с фигуркой Айртона Сенны, в 2025 — автомобиль Williams Racing FW14B с фигуркой Найджела Мэнселла.

Михаэлю Шумахеру 57 лет. На протяжении карьеры он выступал за команды Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes. Вместе с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном немец делит первую строку по числу чемпионских титулов «Формулы-1». Он завершил карьеру в 2012 году.

В 2013 году во время катания на горных лыжах Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. На протяжении долгого времени он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таисия Орлова

Как создавался один из самых знаменитых конструкторов

Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Фото: The LEGO Group.

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода&lt;br> На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода
На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

Фото: The LEGO Group.

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом&lt;br> На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом
На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Фото: The LEGO Group.

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

Фото: The LEGO Group.

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)&lt;br> На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)
На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Фото: The LEGO Group.

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Фото: The LEGO Group.

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек&lt;br> На фото: сгоревшая фабрика Lego

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек
На фото: сгоревшая фабрика Lego

Фото: The LEGO Group.

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году&lt;br> На фото: кубик образца 1949 года

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году
На фото: кубик образца 1949 года

Фото: The LEGO Group.

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

Фото: The LEGO Group.

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

Фото: The LEGO Group.

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Фото: The LEGO Group.

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год&lt;br> На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год
На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

Фото: The LEGO Group

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании&lt;br> На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании
На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

Фото: The LEGO Group

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

Фото: The LEGO Group

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

Фото: The LEGO Group.

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста&lt;br> На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста
На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Фото: The LEGO Group.

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

Фото: The LEGO Group

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России&lt;br> На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России
На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Фото: John Shearer / Invision / AP

