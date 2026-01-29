Ушаков назвал территориальный вопрос ключевым в разрешении украинского конфликта

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что территориальный вопрос остается главным для украинского урегулирования. Об этом он сообщил в интервью «Первому каналу».

Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ



«Территориальный вопрос — самый главный вопрос, но множество вопросов и других осталось на повестке дня»,— сказал господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что гарантии безопасности Украины с Россией никто не согласовывал.

На вопрос, находятся ли переговоры в «продвинутой стадии», помощник президента ответил: «Мы провели первый раунд переговоров в рамках рабочих групп по безопасности. Вот где мы находимся».

Господин Ушаков также не согласился с утверждением, что для урегулирования конфликта с Украиной осталось решить только территориальные разногласия. Он подчеркнул, что переговорная повестка носит более широкий характер.