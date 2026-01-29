В Белгороде 21-летнему водителю ужесточили приговор за смертельное ДТП со скорой

Белгородский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и ужесточил 21-летнему жителю региона наказание за смертельное ДТП с машиной скорой помощи (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В декабре Октябрьский райсуд Белгорода назначил автомобилисту полтора года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты, а также лишил его прав на два с половиной года. Апелляционная инстанция назначила ему два года колонии-поселения с аналогичным дополнительным наказанием.

Авария произошла в апреле 2025 года на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Студенческой в Белгороде. Как установили в суде, фигурант, двигаясь на Mercedes-Benz, превысил скорость и допустил столкновение с каретой скорой помощи, ехавшей со специальными звуковым и световым сигналами.

В результате ДТП погиб фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи Сергей Журбенко. Медсестра бригады пострадала и попала в больницу. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Алина Морозова