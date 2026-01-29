В КЧР в 2025 году возместили ущерб от экономических преступлений на 386 млн рублей

Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов сообщил ТАСС, что в 2025 году правоохранители республики полностью возместили ущерб от экономических и коррупционных преступлений на 386,1 млн руб. Они зарегистрировали 422 таких преступления, почти столько же, сколько годом ранее, и обеспечили 100% возврат средств. Нефедов отметил, что следователи завершили расследования по 368 делам — на 30% больше, чем в 2024 году, а раскрываемость выросла на 7 процентных пункта до 92%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители выявили 159 преступлений крупного и особо крупного масштаба — на 4% больше, чем в предыдущем году. Самый резкий рост произошел на потребительском рынке: полицейские зафиксировали 64 таких случая, что в 4,3 раза превышает показатель 2024 года (рост на 276%). Групповые преступления участились на 83% и достигли 42 случаев, а хищения имущества выросли на 14% до 135 инцидентов. МВД связывает успехи с усилением мер по экономической безопасности и противодействию коррупции, что позволило оперативно вскрывать схемы и возвращать деньги государству и гражданам.

И.о. руководителя СУ СКР по КЧР Владимир Хорольский ранее сообщал, что на стадии следствия по делам 2025 года вернули более 264 млн руб. — на 75,6% больше, чем годом ранее. Основные статьи — мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконные азартные игры (ст. 171.2 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Полицейские также раскрывали конкретные схемы: в октябре 2025 года в Зеленчукском районе задержали 59-летнюю женщину и ее сообщников за хищение 69,9 млн руб. из госконтрактов, а в Черкесске взяли работника пункта выдачи заказов за мошенничество на 1 млн руб.

Успехи МВД и СКР демонстрируют системную работу: рост раскрываемости и возмещения связан с личным контролем руководства, межведомственной координацией и фокусом на приоритетных сферах вроде потребрынка. В 2025 году КЧР показала динамику лучше средних по региону, где экономическая преступность часто растет из-за бюджетных схем и теневых оборотов.

Станислав Маслаков