Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye. Он, в частности, прокомментировал ход мирных переговоров по Украине, заявил о вопросе, который для РФ важнее территориального, и призвал признать право на самоопределение жителей Донбасса по примеру Гренландии. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине Режим Зеленского является во многом повторением истории Запада по примеру Гитлера и Наполеона.

В случае с режимом Зеленского история повторяется не как фарс, потому что Запад загубил слишком много людей.

Зеленский призывами убивать по 50 тыс. русских показывает свою неадекватность.

Москва рассматривает украинский конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом.

Россия не видела проект соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной.

РФ исходит из того, что все должны серьезно относиться к переговорам по Украине.

Зеленский упрекает Европу в том, что та слишком мягко ведет себя с Трампом и не добивается поддержки войны.

Европейцы преуменьшают действия армии РФ на Украине, «исходят слюной» из-за якобы «медленного» наступления.

Украина является пешкой Запада, которую он использует для прямых угроз России.

РФ запросила ООН, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народа Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Секретариат ООН откровенно подыгрывает тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.

РФ не видела весь «план из 20 пунктов», продвигаемый Киевом и Западом, но и в промежуточных версиях нет требования уважать права национальных меньшинств.

Запад хочет гарантировать безопасность режиму Зеленского, это не способ добиться невозобновления конфликта.

В плане США из 28 пунктов по Украине записано требование к Киеву обеспечить права нацменьшинств, включая язык и религию.

Европа и Киев «перелопатили» план США по Украине и теперь пытаются продать администрации Трампа свой вариант.

Европа пытается вклиниться в наметившиеся позитивные процессы по Украине, чтобы обратить их вспять.

Конфликт на Украине вызван геополитическим проектом Запада с целью разрушить РФ.

Запад готовил битву на Украине заранее и планировал вступление Киева в НАТО.

Зеленский берет пример с любителей неэтично «сливать» информацию.

Киев использовал все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую.

Проблема украинского кризиса не в территории, а в русофобском нацистском режиме.

О Западе Сценарий распада НАТО совершенно не интересует Россию, альянс — это атавизм.

Европейские политики показывают свою «мелкоту», даже не утруждаясь аргументировать обвинения в адрес РФ.

Запад вновь прибегает к нацистским методам и сеет ненависть ко всему русскому, «лишь бы Россия не чувствовала себя в безопасности».

Европа переоценила силы с Трампом, не смогла с уважением отнестись к его политике.

Элиты Европы хотят мобилизовать электорат разговорами о «российской угрозе».

О Сирии РФ и Турция задумывали процессы интеграции курдов в политическую жизнь Сирии, сейчас эти процессы реализуются.

Вопрос о судебном преследовании экс-президента Сирии Асада уже давно не ставится.

У РФ и Сирии за плечами десятилетия добрых отношений, после ухода Асада стороны практически без пауз изъявили желание продолжать контакты.