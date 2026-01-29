Лавров о переговорах по Украине, третьей мировой и «исходящих слюной» европейцах
Глава МИД России: РФ не видела мирный план из 20 пунктов, предлагаемый Киевом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye. Он, в частности, прокомментировал ход мирных переговоров по Украине, заявил о вопросе, который для РФ важнее территориального, и призвал признать право на самоопределение жителей Донбасса по примеру Гренландии. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте на Украине
- Режим Зеленского является во многом повторением истории Запада по примеру Гитлера и Наполеона.
- В случае с режимом Зеленского история повторяется не как фарс, потому что Запад загубил слишком много людей.
- Зеленский призывами убивать по 50 тыс. русских показывает свою неадекватность.
- Москва рассматривает украинский конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом.
- Россия не видела проект соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной.
- РФ исходит из того, что все должны серьезно относиться к переговорам по Украине.
- Зеленский упрекает Европу в том, что та слишком мягко ведет себя с Трампом и не добивается поддержки войны.
- Европейцы преуменьшают действия армии РФ на Украине, «исходят слюной» из-за якобы «медленного» наступления.
- Украина является пешкой Запада, которую он использует для прямых угроз России.
- РФ запросила ООН, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народа Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
- Секретариат ООН откровенно подыгрывает тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
- РФ не видела весь «план из 20 пунктов», продвигаемый Киевом и Западом, но и в промежуточных версиях нет требования уважать права национальных меньшинств.
- Запад хочет гарантировать безопасность режиму Зеленского, это не способ добиться невозобновления конфликта.
- В плане США из 28 пунктов по Украине записано требование к Киеву обеспечить права нацменьшинств, включая язык и религию.
- Европа и Киев «перелопатили» план США по Украине и теперь пытаются продать администрации Трампа свой вариант.
- Европа пытается вклиниться в наметившиеся позитивные процессы по Украине, чтобы обратить их вспять.
- Конфликт на Украине вызван геополитическим проектом Запада с целью разрушить РФ.
- Запад готовил битву на Украине заранее и планировал вступление Киева в НАТО.
- Зеленский берет пример с любителей неэтично «сливать» информацию.
- Киев использовал все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую.
- Проблема украинского кризиса не в территории, а в русофобском нацистском режиме.
О Западе
- Сценарий распада НАТО совершенно не интересует Россию, альянс — это атавизм.
- Европейские политики показывают свою «мелкоту», даже не утруждаясь аргументировать обвинения в адрес РФ.
- Запад вновь прибегает к нацистским методам и сеет ненависть ко всему русскому, «лишь бы Россия не чувствовала себя в безопасности».
- Европа переоценила силы с Трампом, не смогла с уважением отнестись к его политике.
- Элиты Европы хотят мобилизовать электорат разговорами о «российской угрозе».
О Сирии
- РФ и Турция задумывали процессы интеграции курдов в политическую жизнь Сирии, сейчас эти процессы реализуются.
- Вопрос о судебном преследовании экс-президента Сирии Асада уже давно не ставится.
- У РФ и Сирии за плечами десятилетия добрых отношений, после ухода Асада стороны практически без пауз изъявили желание продолжать контакты.
Об Иране
- РФ готова оказать добрые услуги, как в 2015 году, чтобы разрядить обстановку между Израилем и Ираном.
- РФ готова сыграть ключевую роль в достижении договоренностей по ядерной программе Ирана, США и Израиль об этом знают.
- РФ будет рада помочь избежать очередного обострения ситуации, как это было во время двенадцатидневной войны.