Лавров о переговорах по Украине, третьей мировой и «исходящих слюной» европейцах

Глава МИД России: РФ не видела мирный план из 20 пунктов, предлагаемый Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye. Он, в частности, прокомментировал ход мирных переговоров по Украине, заявил о вопросе, который для РФ важнее территориального, и призвал признать право на самоопределение жителей Донбасса по примеру Гренландии. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

  • Режим Зеленского является во многом повторением истории Запада по примеру Гитлера и Наполеона.
  • В случае с режимом Зеленского история повторяется не как фарс, потому что Запад загубил слишком много людей.
  • Зеленский призывами убивать по 50 тыс. русских показывает свою неадекватность.
  • Москва рассматривает украинский конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом.
  • Россия не видела проект соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной.
  • РФ исходит из того, что все должны серьезно относиться к переговорам по Украине.
  • Зеленский упрекает Европу в том, что та слишком мягко ведет себя с Трампом и не добивается поддержки войны.
  • Европейцы преуменьшают действия армии РФ на Украине, «исходят слюной» из-за якобы «медленного» наступления.
  • Украина является пешкой Запада, которую он использует для прямых угроз России.
  • РФ запросила ООН, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народа Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
  • Секретариат ООН откровенно подыгрывает тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
  • РФ не видела весь «план из 20 пунктов», продвигаемый Киевом и Западом, но и в промежуточных версиях нет требования уважать права национальных меньшинств.
  • Запад хочет гарантировать безопасность режиму Зеленского, это не способ добиться невозобновления конфликта.
  • В плане США из 28 пунктов по Украине записано требование к Киеву обеспечить права нацменьшинств, включая язык и религию.
  • Европа и Киев «перелопатили» план США по Украине и теперь пытаются продать администрации Трампа свой вариант.
  • Европа пытается вклиниться в наметившиеся позитивные процессы по Украине, чтобы обратить их вспять.
  • Конфликт на Украине вызван геополитическим проектом Запада с целью разрушить РФ.
  • Запад готовил битву на Украине заранее и планировал вступление Киева в НАТО.
  • Зеленский берет пример с любителей неэтично «сливать» информацию.
  • Киев использовал все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую.
  • Проблема украинского кризиса не в территории, а в русофобском нацистском режиме.

О Западе

  • Сценарий распада НАТО совершенно не интересует Россию, альянс — это атавизм.
  • Европейские политики показывают свою «мелкоту», даже не утруждаясь аргументировать обвинения в адрес РФ.
  • Запад вновь прибегает к нацистским методам и сеет ненависть ко всему русскому, «лишь бы Россия не чувствовала себя в безопасности».
  • Европа переоценила силы с Трампом, не смогла с уважением отнестись к его политике.
  • Элиты Европы хотят мобилизовать электорат разговорами о «российской угрозе».

О Сирии

  • РФ и Турция задумывали процессы интеграции курдов в политическую жизнь Сирии, сейчас эти процессы реализуются.
  • Вопрос о судебном преследовании экс-президента Сирии Асада уже давно не ставится.
  • У РФ и Сирии за плечами десятилетия добрых отношений, после ухода Асада стороны практически без пауз изъявили желание продолжать контакты.

Об Иране

  • РФ готова оказать добрые услуги, как в 2015 году, чтобы разрядить обстановку между Израилем и Ираном.
  • РФ готова сыграть ключевую роль в достижении договоренностей по ядерной программе Ирана, США и Израиль об этом знают.
  • РФ будет рада помочь избежать очередного обострения ситуации, как это было во время двенадцатидневной войны.

