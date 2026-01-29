«Сибирь» одержала четвертую победу подряд, обыграв «Динамо» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Для команды эта победа стала четвертой подряд.

В составе новосибирцев четыре шайбы забросили Алексей Яковлев, Федор Гордеев, Семен Кошелев и Энди Андреофф.

«Ребята здорово сыграли, в нужный момент выстояли, как обычно. Они сами себя уже настраивают на это. Во втором периоде было очень много потерь», — прокомментировал главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

По итогам 52 игр новосибирская команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 49 очков. Следующий матч команда проведет с «Трактором» 31 января.

Александра Стрелкова