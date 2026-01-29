Форвард на выданье

Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин, судя по всему, в ближайшее время сменит команду. В ночь на четверг россиянин остался вне заявки «Нью-Йорк Рейнджерс» на матч регулярного чемпионата. Это верный сигнал скорого обмена 34-летнего нападающего, которому руководство клуба уже заявило о нежелании продлевать истекающий летом контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Панарин

Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images Артемий Панарин

Самым заметным событием скромного — состоявшего всего из трех матчей — игрового дня НХЛ стал вовсе не результат одной из встреч или чье-то яркое выступление. Внимание североамериканских СМИ привлек игрок, который на лед в этот вечер не вышел,— нападающий Артемий Панарин, один из лидеров «Нью-Йорк Рейнджерс». Пропустил он матч не из-за травмы, а «по соображениям оптимизации состава».

Что именно значит такая формулировка, понятно. Помогает разобраться контекст. В середине января нью-йоркский клуб в официальном пресс-релизе рассказал, что готовится к обновлению состава и планирует избавиться от стареющего костяка — «тех хоккеистов, которые играли ключевую роль в недавних успехах команды».

Одной из жертв кадровой встряски должен стать именно Артемий Панарин: генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри сказал 34-летнему россиянину, что не будет предлагать ему новый контракт.

Между тем текущее соглашение, подписанное в 2019 году, истекает грядущим летом.

С тех пор «Рейнджерс», и так игравший скверно, потерпел четыре поражения в шести матчах, опустился на последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции и, кажется, лишился всяческих шансов протиснуться в play-off. Теперь стало ясно, что клуб не хочет упускать возможность выручить за форварда хотя бы что-то и планирует реализовать актив до запрета на обмены. Он вступает в силу 6 марта, при этом на время олимпийской паузы (то есть с 4 по 22 февраля) действует «заморозка составов». Говоря о возможном обмене Панарина, следует напомнить, что в его контракте прописан запрет на такого рода сделки. Иными словами, в данной ситуации игрок волен выбирать новое место работы.

В услугах Артемия Панарина, остающегося нападающим экстра-класса, способным набирать в среднем более очка за игру даже в кризисной команде (в этом первенстве у него 57 баллов в 52 матчах), должно быть, в той или иной мере заинтересованы все клубы с амбициями: и бодающиеся за выход в play-off, и претендующие на Кубок Стэнли. Сам Панарин, пик которого уже остался позади, престижнейший трофей НХЛ еще не выигрывал.

Серьезным препятствием для обмена является высокая зарплата игрока — около $11,6 млн.

Ее часть, если верить телеканалу ESPN, «Нью-Йорк Рейнджерс» готов продолжать платить и после перехода. Однако по правилам НХЛ, обменивая хоккеиста, клуб может брать на себя не более 50% его оклада. Некоторые варианты это отсекает. Скажем, «Эдмонтон Ойлерс», в последние годы превратившийся в одного из главных соискателей Кубка Стэнли, принять Панарина при всем желании вряд ли сумеет. Под потолком зарплат у него очень мало свободных денег (менее $500 тыс.), к тому же не видно путей разгрузить платежку: в составе либо лидеры, с которыми расставаться не станешь, либо немолодые середняки.

Тем не менее список команд, которые могли бы побороться за Артемия Панарина, все равно длинный. По основным параметрам подходит давно охотящийся за Кубком Стэнли «Каролина Харрикейнс». В том же перечне и запрыгнувший в нынешнем сезоне в эту группу «Миннесота Уайлд» с четырьмя российскими нападающими в составе. Ее «чемпионское окно» может оказаться не таким широким: перспективы во многом зависят от того, удастся ли команде сохранить главную звезду обороны Куинна Хьюза, договор с которым действует до лета 2027 года. Любопытная ситуация с «Флорида Пантерс» — чемпионом двух предыдущих сезонов, в текущем первенстве рискующим не попасть в play-off. Формально денег под потолком зарплат у «Флориды» маловато (порядка $2,5 млн). Тем не менее в теории она может предложить «Рейнджерс» более привлекательную компенсацию, чем «Эдмонтон».

Среди клубов статусом пониже вариантов вообще тьма.

«Вашингтон Кэпиталс», грезящий о чем-то грандиозном в последний (или один из последних) сезон Александра Овечкина. «Детройт Ред Уингс», поднимающийся по иерархии после довольно успешной перестройки. «Буффало Сейбрс», двигающийся к своему первому за полтора десятка лет play-off и жаждущий избавиться от ярлыка вечного неудачника. «Лос-Анджелес Кингс», вроде бы неплохо собранный, но всякий раз оступающийся в стартовом раунде кубковой стадии. «Сан-Хосе Шаркс», с прогрессом молодежи переставший быть безнадежным аутсайдером. Последний, по данным журналиста NBC Sports Шена Пена, ведет переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс», а сам Панарин «был бы готов» переехать в Калифорнию и заключить с «Шаркс» новый контракт. Впрочем, как отмечает источник, «все это не означает, что обмен близок».

Роман Левищев