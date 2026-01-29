На Ставрополье урожаю озимых угрожает ледяная корка

Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра предупреждают аграриев края о риске образования ледяной корки на посевах озимых культур. В ряде районов региона недавно прошли осадки в виде дождя при последующем падении ночных температур ниже нуля. Эти условия спровоцировали формирование плотного ледяного слоя на поверхности снега или непосредственно на полях, что создает серьезную угрозу для зимующих растений.

Ледяная корка возникает в двух основных видах: притертая прозрачная и висячая. Притертая корка формируется, когда талая вода после оттепели замерзает и плотно сковывает почву вместе с растениями. Лед проводит тепло в пять раз эффективнее снега, поэтому под таким панцирем температура резко колеблется, и озимые культуры рискуют вымерзнуть. Висячая корка появляется на поверхности почвы после потепления; под ней растения начинают преть из-за выпревания — побурение листьев и розоватый налет сигнализируют об этой проблеме.

Такая корка наносит озимым двойной удар. Во-первых, лед перекрывает доступ кислорода к корням, нарушая дыхание и обмен веществ у растений. Во-вторых, слой льда толщиной свыше 3 см давит на стебли и листья, вызывая механические повреждения; если корка держится более месяца, ущерб становится критическим. Длительное воздействие морозов подо льдом приводит к замораживанию тканей, их разрушению и полной гибели посевов, а также сбивает нормальный цикл развития культур. Важный нюанс: корка на поверхности снега после оттепелей не угрожает озимым, поскольку не контактирует с растениями напрямую.

Аграрии Ставрополья сейчас сталкиваются с чередованием плюсовых и минусовых температур, что резко повышает риски. Чрезвычайные условия в южных районах России, включая Ставропольский край, повторяют сценарии прошлых зим.

Сотрудники Россельхозцентра рекомендуют немедленно разбивать корку игольчатыми или кольчато-шпоровыми боронами — это восстановит вентиляцию и снимет давление. Фермеры должны ежедневно мониторить поля, особенно в уязвимых районах вроде Изобильненского или Георгиевского, где осадки ударили сильнее всего. Аграрии Ставрополья, где озимые занимают около 1,2 млн га, уже активизируют контроль, чтобы минимизировать потери урожая 2026 года. Прогнозы обещают продолжение нестабильной погоды, так что оперативные меры станут ключом к сохранению посевов.

Станислав Маслаков