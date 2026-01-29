На федтрассе от границы с Удмуртией до Перми ввели ограничения для грузовиков

На участке федеральной трассы в Пермском крае от границы с Дебесским районом Удмуртии до Перми введены ограничения для движения грузового транспорта. Владельцам легкового транспорта рекомендовано отказаться от дальних поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, на очистку трасс Удмуртии от снега мобилизовано более 500 единиц техники. Это ночью ожидается пик снегопадов. По словам главы республики Александра Бречалова, дороги перекрывать не планируется, однако решение об этом будет приниматься по ситуации.

За прошедшие сутки в Удмуртии выпало от 15 до 32% месячной нормы осадков, прирост снежного покрова — до 12 см. В связи с сильными снегопадами в Ижевске были увеличены интервалы движения общественного транспорта. По данным удмуртского Гидрометцентра, снегопады продолжатся до конца января.