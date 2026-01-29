ЧП с сухогрузом у порта Махачкалы обошлось без пострадавших

Сухогруз Caspian Shiva под флагом Ирана сняли с мели. Предположительно, в корпусе судна есть пробоина, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

При ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, сухогруз не помешал судоходству. «При следовании в порт из-за неблагоприятных погодных условий судно село на мель за кромкой подходного канала»,— сообщили в ведомстве. Воду откачивали члены экипажа, добавили в Росморречфлоте.

Сообщение о воде в трюме и машинном отделении Caspian Shiva поступило 28 января. Судно сняли с мели 29 января в 14:15, к 15:00 его пришвартовали в морском порту Махачкалы. Специалисты выясняют причины поступления воды, сообщили в ведомстве.

Судно Caspian Shiva село на мель в семи км от Махачкалинского торгового порта. Для спасательной операции МЧС России привлекло два буксира. На борту находились 20 членов экипажа, на момент аварии сухогруз был порожним.