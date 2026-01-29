Иранский сухогруз сел на мель в 7 км от Махачкалы

Иранский сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в Каспийском море в семи километрах от Махачкалинского торгового порта 29 января 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Судно длиной 116 метров и шириной 13 метров, построенное в 1986 году, ходит под иранским флагом и перевозит балласт в 2800 тонн. Утверждается, что на момент аварии корабль был порожним. Вода из поврежденных балластных танков хлынула в трюм, но экипаж справляется с откачкой при помощи насосов, которые спасатели передали на борт.

МЧС России привлекло два буксира ФГУП «Росморпорт» — «Флагман» и «Фаворит» — для спасательной операции. Капитан судна запросил паузу из-за сильных волн, экипаж самостоятельно откачивает воду и ждет улучшения погоды. Угрозы жизни 20 членов иранского экипажа нет, все чувствуют себя нормально.

Причины аварии пока выясняются Сильные волны и ветер могли сыграть роль, как в похожем случае декабря 2025 года, когда тот же «Каспиан Шива» сорвало с якорей ураганом в 20 км от Махачкалы. Тогда порт оперативно спас судно, пришвартовав его в грузовом районе после трех суток буксировки под руководством гендиректора Мурада Хидирова. Судовладелец из Ирана выразил благодарность за помощь. Текущий инцидент не связан напрямую с прошлым, но повторяет проблемы навигации в этом районе Каспия.

Махачкалинский торговый порт, ключевой хаб на Каспии для грузов из Ирана и Азербайджана, усилил меры безопасности. Объем перевалки здесь в 2025 году превысил 5 млн тонн, и такие ЧП угрожают расписанию. Спасатели мониторят экологию: разлив топлива маловероятен из-за пустого трюма, но осмотр корпуса продолжается. Операция буксировки возобновится с улучшением ветра, обещают в МЧС. Инцидент не парализует порт, но подчеркивает риски мелководий для судов осадкой свыше 3 метров.

Станислав Маслаков