У экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова изъяли имущество на 2,5 млрд рублей

Зюзинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (управление «К») МВД Георгия Сатюкова. В доход государства обратили объекты недвижимости и другое имущество общей стоимостью около 2,5 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что господин Сатюков покупал активы за счет полученной взятки. По данным СКР, правоохранитель в 2019-2021 годах получил более 5 млрд руб. от администратора криптобиржи Wex Алексея Иванова. За это сотрудник управления «К» обязался не привлекать господина Иванова к уголовной ответственности.

Коррупционные активы Георгий Сатюков вложил в имущество, которое зарегистрировал на родственников и доверенных лиц, включая своего коллегу Дмитрия Соколова. На последнего были оформлены два автомобиля Porsche Cayenne Turbo, 13 квартир, нежилые помещения в Петербурге и вилла в ОАЭ.

Во время обысков у Георгия Сатюкова и его близких нашли $540 тыс., €33 тыс. и 1,1 млрд руб. наличными и на банковских счетах. На брата полицейского Антона Сатюкова оказалось оформлено имущество в Саратове стоимостью 81 млн руб. Также правоохранители изъяли у фигурантов коллекцию часов на сумму свыше 100 млн руб. Самого Георгия Сатюкова в 2024 году объявили в розыск и заочно арестовали.

Никита Черненко