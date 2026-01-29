Тверской суд заочно арестовал экс-вице-президента ОКР Ахмеда Билалова

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Ахмеда Билалова, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции, депортации или задержания на территории России, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве выдвинули против 55-летнего Ахмеда Билалова обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели».

Ахмед Билалов покинул Россию в 2013 году после проверки объектов Олимпиады-2014 в Сочи, где выявили серьезные отставания в строительстве. Одним из таких объектов был спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», который должны были ввести в эксплуатацию в июне 2011 года. Тогда же Ахмед Билалов лишился поста вице-премьера. С тех пор он проживает за границей, в основном в США. Его объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Текущие обвинения связывают с хищением части средств, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов в Сочи на сумму свыше 1 млрд руб.

Ахмед Билалов ранее занимал пост депутата Госдумы, члена Совета Федерации, вице-премьера РФ, курировал «Курорты Северного Кавказа» до февраля 2013 года. Его уход связывают с проверками олимпийских строек, где выявили нарушения на миллиарды рублей.

Станислав Маслаков