Начальник ГРУ Костюков оценил итоги переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков заявил о конструктивности прошедших 23–24 января в Абу-Даби, ОАЭ, переговоров по мирному урегулированию. Об этом он сказал в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конструктивно, все всё понимают»,— отметил господин Костюков. На вопрос телеканала «Россия 1» о настроениях на переговорах начальник ГРУ отреагировал так: «У украинцев грустное настроение, у нас хорошее».

В Абу-Даби состоялась первая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины. На переговорах обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля.

Российскую делегацию на встрече возглавил Игорь Костюков. Украинскую — представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Новый раунд переговоров состоится 1 февраля там же — в Абу-Даби, анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.