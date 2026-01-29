До 32% месячной нормы осадков выпало в Удмуртии за прошедшие сутки

За последние сутки в Удмуртии выпало от 15 до 32% месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

«Высота снежного покрова увеличилась от 6 до 12 см. Максимальный прирост снежного покрова отмечается в восточных и северо-восточных районах республики»,— говорится в сообщении.

По данным службы гражданской защиты Удмуртии, 30 января в регионе сохранятся неблагоприятные метеоусловия — сильный снег и ухудшение видимости до 500 м.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что после обильных снегопадов в последние сутки в Ижевске увеличился интервал движения общественного транспорта: троллейбусы двигаются с опозданием 40 минут, трамваи — 20 минут, автобусы — тоже до 40 минут.

По данным Гидрометцентра, в республике снегопады продолжатся до 31 января, однако в последний день месяца их интенсивность немного спадет в центральных и северных регионах.

Владислав Галичанин