Пожар в производственном здании в подмосковной Истре потушили спустя сутки

Пожар в производственном здании в деревне Духанино Московской области полностью потушили спустя сутки после начала возгорания, сообщила пресс-служба МЧС России «РИА Новости».

«Пожар в деревне Духанино ликвидирован»,— сообщили в МЧС. Ликвидация последствий пожара находится на контроле у ведомства.

Пожар произошел в производственном здании пластиково-литейного цеха 28 января. Огонь распространился на площади 3,7 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, причиной возгорания стало печное отопление. Пострадавших нет.