В подмосковной деревне Духанино загорелся пластиковый цех

В Подмосковье, в деревне Духанино, горит производственное здание пластиково-литейного цеха. Огонь распространился на площади 3,7 тыс. кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

По словам госпожи Витушевой, сильное задымление зафиксировали на первом этаже блочного помещения. По предварительным данным, пожар начался из-за печного отопления, которое рабочие использовали для обогрева цеха. Пострадавших нет. Глава округа призвала жителей плотно закрыть все окна и двери и не выходить на улицу из-за распространения едкого дыма и резкого химического запаха.

Пожару присвоили второй ранг сложности. По данным ТАСС, на месте работают 47 специалистов и 16 единиц техники. Согласно «Яндекс картам», в Духанино находится предприятие, которое занимается производством арболитовых блоков.