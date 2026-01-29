Экс-главу курганской правительственной корпорации отправили в СИЗО

Курганский городской суд заключил под стражу бывшего генерального директора АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (принадлежит региональному правиельству) Сергея Ботова, подозреваемого в мошенничестве при строительстве домов в Кетовском округе. Он пробудет в СИЗО два месяца. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе управления СК РФ по Курганской области.

Меру пресечения также вынесли двум представителям челябинской строительной компании «ИН-Строй», задержанных вместе с Сергеем Ботовым. Одного из них отправили в СИЗО, а второго — заключили под домашний арест.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Ботова и двух представителей «ИН-Строя» сотрудники УФСБ РФ по Курганской области задержали 28 января. Их подозревают в мошенничестве при возведении частных домов в двух селах Кетовского округа. По версии следствия, сообщники склонили местного жителя приобрести землю с недостроенным домом, зная, что объект не будет завершен. Всего в деле фигурируют 20 непостроенных объектов. Подозреваемым также является начальник отдела по работе с созаемщиками Курганской ипотечно-жилищной корпорации, однако его правоохранительные органы не задержали.

Ольга Воробьева