Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему хотя ИИ активно используется для поиска товаров и влияет на покупательское поведение, люди по-прежнему больше доверяют отзывам и реальным фотографиям других пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Боты находят, но люди решают: это показало новое исследование компании из США Bazaarvoice, которая специализируется на программном обеспечении для e-commerce и всевозможных аналитических обзорах. Компания, опросив 2,5 тыс. пользователей, узнала, что 66% используют ИИ для поиска продуктов. Еще больше — 75% респондентов — считают, что инструменты искусственного интеллекта полезны для этих целей.

Чат-боты уже влияют и на покупательское поведение: 45% опрошенных купили продукт после получения рекомендации от нейросети. Но интересно другое: 92% считают отзывы и реальные фотографии клиентов необходимыми перед покупкой. То есть даже если человеку подсказали, что положить в корзину, он не нажмет кнопку и не совершит финальный чек-аут, пока не сверится с тем, что об этом думают окружающие — живые люди.

67% участников опроса не хотят платить напрямую через умного помощника. Они идут на сайт бренда или другого знакомого розничного продавца. Аналитики называют это «доверительной паузой». Решить эту заминку в теории может большая персонализация в ответах и предложениях чат-ботов. Плюс придется убедить людей, что такой способ оплаты можно считать защищенным, и, конечно, нужны реальные фотографии реальных людей. Кажется, вопрос лишь в том, как быстро искусственный интеллект научится имитировать и их.

Яна Лубнина