Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новом международный скульптурном кластере Rijksmuseum.

Осенью 2026 года Rijksmuseum — крупнейший художественный музей Амстердама — откроет новый международный скульптурный кластер. Это будет Павильон и сад Дон Кихота. Проект стал возможным благодаря пожертвованию около €60 млн от Фонда Дон Кихота. Он сопровождается долгосрочным предоставлением площадки для экспонирования скульптур и ландшафтной реконструкцией участка, который до сих пор был закрыт для публики.

Новый сад скульптур будет расположен в нескольких минутах ходьбы от Rijksmuseum, на месте, где сейчас расположены бывшая насосная станция и три павильона в стиле амстердамской архитектурной школы. Эти три павильона и прилегающие к ним сады будут объединены в единый непрерывный скульптурный парк, впервые открытый для публики. Существующие строения будут преобразованы в выставочные пространства для скульптуры по проекту лондонской фирмы Foster + Partners, известной своими крупными международными культурными проектами. Дизайн сада поручен бельгийскому ландшафтному архитектору Питу Бланкарту, который будет создавать из произведений искусства и растений единый ансамбль.

Фонд Дон Кихота, связанный с семьей ван Раппард, предоставил крупнейший финансовый вклад в истории музея, а также большое количество скульптур в долгосрочную аренду Rijksmuseum — они и станут ядром будущей постоянной экспозиции. Павильон и сад Дон Кихота в музее задуманы как постоянное пространство для современной скульптуры, дополняющее исторические коллекции музея. Обещают работы всемирно известных художников, таких как Альберто Джакометти, Луиза Буржуа, Александр Калдер, Ханс Арп и Генри Мур. Помимо экспонирования произведений искусства проект направлен на создание высококачественного зеленого городского ландшафта в самом сердце Амстердама. План предусматривает посадку 22 взрослых деревьев и разнообразных местных цветов с целью укрепления экологической роли участка. Кстати, вход планируется свободный.

