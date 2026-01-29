Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле установят 75 комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославле намерены установить 75 новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, так называемых «Пауков». Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на начальника ГАИ города Антона Муравьева.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас в городе работают 20 «Пауков», фиксирующих непристегнутый ремень, превышение установленной скорости и нарушение водителем правил пользования телефоном. По словам господина Муравьева, в этом году в регионе будет вестись работа по двум контрактам на установку камер.

«Первый контракт, предварительные сроки реализации — это май. Планируется 19 комплексов в городе. А по второму контракту из 158 комплексов — 56 в Ярославле»,— приводит портал слова главы городской ГАИ.

Антон Муравьев отметил, что установка комплексов уже показала свою эффективность по снижению аварийности как в регионе, так и в городе. «По итогам года у нас снижение на 10% по сравнению с 2024 годом. Было 657 ДТП, стало 586»,— добавил господин Муравьев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой неделе на трассе М-8 в регионе заработали новые комплексы фиксации нарушений ПДД.

Алла Чижова

