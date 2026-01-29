В Ярославле установят 75 комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославле намерены установить 75 новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, так называемых «Пауков». Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на начальника ГАИ города Антона Муравьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас в городе работают 20 «Пауков», фиксирующих непристегнутый ремень, превышение установленной скорости и нарушение водителем правил пользования телефоном. По словам господина Муравьева, в этом году в регионе будет вестись работа по двум контрактам на установку камер.

«Первый контракт, предварительные сроки реализации — это май. Планируется 19 комплексов в городе. А по второму контракту из 158 комплексов — 56 в Ярославле»,— приводит портал слова главы городской ГАИ.

Антон Муравьев отметил, что установка комплексов уже показала свою эффективность по снижению аварийности как в регионе, так и в городе. «По итогам года у нас снижение на 10% по сравнению с 2024 годом. Было 657 ДТП, стало 586»,— добавил господин Муравьев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой неделе на трассе М-8 в регионе заработали новые комплексы фиксации нарушений ПДД.

Алла Чижова