На М-8 в Ярославской области заработали новые комплексы фиксации нарушений

В Ярославской области на федеральной трассе М-8 заработали восемь комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения под названием «Паук». Об этом сообщили в областной ГАИ.

Камеры включены на 204-м км (Ростов, пересечение с Борисоглебским шоссе), 192-м (Деболовское), 183-м (в районе Петровского), 201-м (поворот на Шурскол), 186-м (в районе реки Пулохма), на 171-м (Дертники), на 200-м (между селами Львы и Песочное) и на 206-м (Ростов).

Комплексы фиксируют непристегнутый ремень водителя и пассажиров, превышение скорости и нарушение правил пользования телефоном за рулем.

Неделей ранее на М-8 в регионе заработали еще девять таких же комплексов.

Алла Чижова