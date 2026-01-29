Альфа-банк реструктурировал долг Домодедово перед повторным аукционом

Альфа-банк по просьбе менеджмента и государства провел реструктуризацию долга аэропорта Домодедово после перехода актива в собственность государства. Об этом в эфире «Радио РБК» сообщил председатель совета директоров банка Олег Сысуев.

Олег Сысуев уточнил, что обсуждение касалось обеспечения кредита. Отвечая на вопрос о возможном участии банка в финансировании сделки по продаже Домодедово, он заявил: «Посмотрим». По его словам, решение будет зависеть от условий кредитования и параметров конкретной сделки. Банк готов рассматривать участие «за реальные, не расходящиеся со здравым смыслом деньги». По оценке господина Сысуева, речь не идет о суммах выше 50 млрд руб.

Сегодня начался повторный аукцион по продаже Домодедово. Первый аукцион 20 января не состоялся: единственную заявку на актив по цене 132,2 млрд руб. подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако его не допустили из-за неполного пакета документов. О намерении участвовать во втором этапе покупки также заявлял совладелец Внуково Виталий Ванцев.

