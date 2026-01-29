Муниципалитетам растянули неудовольствие

Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект о переводе местного самоуправления (МСУ) на одноуровневую модель. В результате количество муниципалитетов в регионе сократится в десять раз, но произойдет это не одномоментно, а в течение пяти лет. Против муниципальной реформы выступили только коммунисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заксобрание Новосибирской области на сессии 29 января рассмотрело в первом чтении два законопроекта о муниципальной реформе, внесенных губернатором Андреем Травниковым. Поводом для этой инициативы стал вступивший в силу в 2025 году новый федеральный закон о МСУ, который определяет одноуровневую модель как приоритетную, но позволяет регионам сохранить и прежнюю, двухуровневую.

Первый законопроект полностью переводит МСУ региона на одноуровневую модель.

В результате в области будут сформированы 30 муниципальных и 5 городских округов, а общее число муниципалитетов сократится с нынешних 354 до 35. К настоящему времени девять районов уже преобразованы в округа без самостоятельных муниципалитетов на уровне сел.

На реорганизацию отведен продолжительный переходный период — до 1 января 2031 года, поскольку выборы депутатов с пятилетним сроком полномочий в большинстве районных и сельских советов Новосибирской области состоялись в сентябре 2025-го.

«В течение переходного периода новые выборы депутатов представительных органов муниципальных районов и поселений не назначаются и не проводятся. Действующие на момент принятия настоящего закона представительные органы сельских, городских поселений и муниципальных районов осуществляют свои полномочия до истечения срока, предусмотренного уставами»,— отметил представлявший законопроект вице-премьер—министр региональной политики Роман Бурдин. Первые главы новых муниципальных округов (кроме Новосибирска) будут избираться по существующей сегодня конкурсной модели.

Второй законопроект вводит новый порядок избрания мэра Новосибирска.

Исключительное право выдвигать кандидатов на этот пост получит губернатор.

Члены фракции «Единой России» при обсуждении не выступали (областное отделение ЕР возглавляет губернатор Травников). А из представителей оппозиции однозначно против законопроекта высказались только коммунисты. «Поскольку МСУ наиболее приближено к нашим гражданам, то принцип народовластия, который для КПРФ является принципиальным, как прямое следствие имеет то продолжение, что необходимо МСУ максимально сохранять, максимально его оберегать»,— заявил вице-спикер от КПРФ Владимир Карпов.

Руководитель фракции Партии пенсионеров Владимир Ворожцов посетовал на то, что «формирование вертикали предлагается вести за счет ни в чем не повинных и в общем совершенно безобидных муниципальных депутатов, хотя ключевой проблемой являются некоторые главы». По мнению экспертов партии, на которых сослался депутат, там, где муниципалитеты являются финансово самодостаточными, стоило бы сохранить органы МСУ. Представители ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» в обсуждении участия не принимали и, судя по итогам голосования, реформу поддержали: за законопроект в первом чтении было подано 59 голосов при 10 против (во фракции КПРФ как раз 10 депутатов).

В других сибирских регионах, где обсуждалась реформа МСУ, активность проявляли не только коммунисты. Например, представители ЛДПР выступали против ликвидации двухуровневой модели в Красноярском крае и Республике Алтай, а справороссы — в Алтайском крае и Республике Хакасия. «У КПРФ существует четкая позиция по этому вопросу, сформированная на федеральном уровне. У ЛДПР, видимо, ситуативно решают местные организации. У эсеров есть общие слова лидера Сергея Миронова, что он за демократию и МСУ, но четкой установки нет. Соответственно, партийцы на местах смотрят, насколько это волнует избирателей, насколько голосование против может ухудшить отношения с региональной властью, и принимают решение сами»,— поясняет новосибирский политолог Алексей Мазур.

Валерий Лавский, Новосибирск