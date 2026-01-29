Володин: Госдума проследит за обеспечением российской армии отечественной формой

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поставил перед нижней палатой задачу по обеспечению российской армии отечественной формой.

Господин Володин подчеркнул также, что Государственная дума должна через парламентский контроль проследить за процессом импортозамещения военной формы.

«Армия должна быть одета и обута в нашу российскую форму. Эта задача стоит перед текстильщиками, швейниками, обувниками, — сказал спикер на парламентских слушаниях о развитии отрасли легкой промышленности в России. — Задача Государственной думы — обеспечить законодательное поле для этого».

Вячеслав Володин предложил Счетной палате присоединиться к контролю за состоянием отраслей, ответственных за легкую промышленность. Отдельное внимание он обратил на производство текстиля. «Это тема безопасности страны. Это вопрос архиважный»,— отметил председатель Госдумы.

По словам господина Володина, российскому рынку продукции легкой промышленности не позволяет развиваться высокая доля импорта (около 60%). Для выработки конкретных предложений по развитию отрасли в России парламентарий предложил создать рабочую группу во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. «Он профессиональный человек, у него есть опыт. И курирует как раз те направления, которые имеют отношение к обсуждаемой теме»,— подчеркнул Вячеслав Володин.

На слушаниях в Госдуме также выступили главы Минпромторга Антон Алиханов и Минэкономики Максим Решетников. Господин Алиханов заявил, что российские компании способны обеспечить производство более 100 млн м специальных тканей для военной формы, что «с лихвой закрывает» потребности Минобороны РФ. Господин Решетников сказал об экономической нецелесообразности отказа от импорта во всех сегментах легкой промышленности. Вместо этого он предложил сконцентрироваться на тех сферах, где обеспечивать техсуверенитет необходимо, в том числе в гособоронзаказе.

11 августа 2025 года президент России подписал указ о полном запрете на закупку для армии иностранной формы и материалов для ее производства. Отказ от импорта должен быть реализован к 2027 году.

