Депутат Тамбовской гордумы Дмитрий Поляков досрочно сложил полномочия

Тамбовская городская дума на пятом заседании приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Полякова. Он покинул пост по собственному желанию, следует из решения представительного органа.

Дмитрий Поляков вошел в состав гордумы в сентябре 2025 года по партийному списку от «Справедливой России — Патриоты — За правду». Он получил мандат после того, как избранный по этому списку депутат облдумы Павел Плотников отказался от места в городском представительном органе. Господин Поляков является индивидуальным предпринимателем.

Павел Плотников дважды участвовал в выборах губернатора Тамбовской области. В 2020 году он набрал 3,83% — на тех выборах победу одержал Александр Никитин («Единая Россия»). В 2022 году за господина Плотникова проголосовали 3,32% — победителем стал Максим Егоров («Единая Россия»).

Ульяна Ларионова