Путин назвал создание государства Палестина решением конфликта в Газе

Президент России Владимир Путин заявил, что принципиальным решением палестино-израильского конфликта станет создание полноценного государства Палестина. По его словам, при этом это государство должно существовать в мире с Израилем.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эту тему Владимир Путин упомянул в начале встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский президент отметил, что создание Палестины «позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе».

22 января Владимир Путин встречался в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Российский президент тогда также подчеркнул, что считает лишь образование и полноценное функционирование палестинского государства решением ближневосточного конфликта. Господин Аббас отметил, что палестинцы нуждаются в поддержке на основе международно-правовых резолюций и решений ООН.

Лусине Баласян