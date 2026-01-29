В Каспийском море село на мель иранское судно

В Каспийском море проводят операцию по спасению иранского судна. Угрозы жизни экипажа нет, сообщили в Махачкалинском морском торговом порту.

Сколько человек находится на борту, неизвестно. «Проводится весь комплекс предусмотренных в таких случаях мероприятий... Экипажу и судну опасность не угрожает»,— сообщил ТАСС представитель порта.

По данным Telegram-канала Shot, иранский сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в 8 км от порта. Судно затапливает вода, попадающая в трюм из-за двухметровых волн. На помощь ему отправили два буксира.

В середине января береговые службы Туркмении получили сигнал бедствия от иранского сухогруза Rona в Каспийском море. Всех находившихся на борту 14 человек удалось спасти.