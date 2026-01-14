Туркмения спасла 14 человек с терпящего бедствие иранского сухогруза

Береговые службы Туркмении получили сигнал бедствия от иранского сухогруза Rona в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба МИДа страны. В министерстве отметили, что всех находившихся на борту удалось спасти.

«В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии»,— сообщили в министерстве.

Пресс-служба министерства отметила, что сейчас Туркмения проводит «соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами».