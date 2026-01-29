По делу редактора Ura.ru Аллаярова зачитали новые доказательства

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова зачитали публикации журналистов информагентства, в которых фигурировали данные из оперативных сводок МВД, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Из-за того что конвой привез обвиняемого в зал суда слишком поздно — с задержкой в три часа, процесс были вынуждены отложить по причине занятости адвокатов Дениса Аллаярова, но, несмотря на это, все-таки успели зачитать часть доказательств за 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Гособвинитель приступила к чтению тома дела: она повторила некоторые детали из обвинительного заключения. Помимо этого, суду были предоставлены многочисленные публикации журналистов редакции, информация из которых могла быть взята из оперативных сводок МВД. Ранее, на прошлых заседаниях по делу, журналисты объясняли суду, что сами они никаких оперативных сводок с грифами «секретно» не получали — Денис Аллаяров, будучи на тот момент редактором, просто рассказывал им об интересных инфоповодах либо скидывал текстовые документы с возможными поводами.

Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик на предложение согласился, потому что хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

В конце ноября бывшего силовика Андрея Карпова признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Артем Путилов