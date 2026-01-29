Экс-директор лагеря предстанет перед судом по делу о смерти девочки в Хакасии

В Абакане (Хакасия) пройдет суд над бывшим директором детского оздоровительного лагеря, обвиняемым в ненадлежащем оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть 10-летней девочки (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об экс-директоре ДОЛ «Багульник» Андрее Кистанове.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в период с 13 по 26 июня 2025 года девочка, отдыхавшая в оздоровительном лагере, бесконтрольно наносила средство защиты от насекомых на одежду и тело, что привело к острому химическому отравлению. 26 июня 2025 года девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Через шесть дней она умерла.

Бывшему директору лагеря следствие ставит в вину то, что он не обеспечил круглосуточное нахождение на территории врача-педиатра, ограничившись присутствием медсестры.

Родители ребенка предъявили гражданский иск о взыскании с обвиняемого 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, рассказали в прокуратуре республики.

Фигурант дела полностью признал свою вину.

Михаил Кичанов