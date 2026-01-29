ХК «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Амуром» в Хабаровске

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл хабаровскому «Амуру». Встреча прошла в Хабаровске и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

У хозяев отличились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артем Шварев, Алекс Бродхерст и Евгений Свечников. У гостей шайбы забросили Джесси Блэкер и Даниэл Спронг.

По итогам матча «шоферы» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (60 очков). «Амур», прервав серию из девяти поражений, находится на девятом месте (41 очко).

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 31 января с «Адмиралом» во Владивостоке.

Ранее «Автомобилист» объявил о расторжении контракта с 32-летним нападающим Кертисом Волком.

Полина Бабинцева