ХК «Автомобилист» расторг контракт с Кертисом Волком по инициативе игрока

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о расторжении контракта с 32-летним нападающим Кертисом Волком. Как сообщили в пресс-службе клуба, игрок обратился с просьбой о прекращении сотрудничества, и клуб решил пойти ему навстречу. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат.

Кертис Волк выступал за «Автомобилист» с 2022 года. За это время он принял участие в 185 матчах, забив 36 шайб и отдав 65 передач, набрав 101 очко. В 2024 году вместе с командой форвард стал обладателем бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. В текущем сезоне игрок провел 30 игр, в которых набрал 11 очков — шесть шайб и пять голевых передач, при показателе полезности -6.

«Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг»,— добавили в пресс-службе клуба.

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции (60 очков) после 49 матчей.

Полина Бабинцева