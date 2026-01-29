Ставропольский край расширит господдержку предпринимателей на 70%

Ставропольский край увеличит финансирование программ поддержки малого и среднего предпринимательства на 70% в 2026 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом заявил министр экономического развития региона Антон Доронин в беседе с РИЦ ТАСС Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году будет направлено на 70% больше средств, чем в прошлом году. Если мы говорим о федеральных средствах, которые идут по линии центра "Мой бизнес", поддержки предпринимательства, то в целом система сформирована, она разноплановая и многофакторная. Это средства, которые уже были накоплены годами»,— сообщил Антон Доронин.

Валентина Любашенко