В окружении малоэтажек

Белгородское ООО «Специализированный застройщик "Феромон"» Владимира Перцева и Александра Дуквена планирует построить в облцентре малоэтажный жилой комплекс «Пять вершин». Застройщик намерен возвести в микрорайоне Новый пять домов стоимостью 772 млн руб. Эксперты отмечают, что проект может столкнуться с рядом рисков — от еще большего ухудшения «оперативной обстановки» до конкуренции с индивидуальным жилищным строительством (ИЖС), которое в регионе считается основным конкурентом планируемых «клубных домов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Следующая фотография 1 / 6 Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф

Как следует из проектной декларации, опубликованной на портале «Наш дом РФ», ЖК «Пять вершин» в формате клубного дома будет включать пять четырехэтажных построек со сборно-монолитным железобетонным каркасом — конструкцией, в которой плиты и балки собираются из готовых элементов и заливаются бетоном на месте. Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2028 года. Согласно документации, объем инвестиций оценивается в 7,7 млрд руб., однако в компании «Ъ-Черноземье» сообщили, что на портале была допущена ошибка в декларации: фактический объем вложений составит 772 млн руб. Остальные комментарии по объекту в «Феромоне» обещали предоставить позднее.

По проекту площадь каждого здания составляет около 1,7 тыс. кв. м, из которых 1,3 тыс. приходится на жилье. Один дом рассчитан на 27 квартир: семь однокомнатных (около 35 кв. м), 16 двухкомнатных (50–53,3 кв. м) и четыре трехкомнатных (75 кв. м). Кроме того, в ЖК будет по две детские площадки на дом с игровыми комплексами, песочницами и качелями, а также две спортивные зоны с турниками и теннисным столом.

Девелопер обещает наличие 180 гостевых машино-мест. Застройка ведется на земельном участке площадью 13,7 тыс. кв. м, находящемся в собственности девелопера.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Феромон"» зарегистрировано в Белгороде в 2020 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Владимир Перцев. Владельцами ООО в равных долях по 50% являются ООО «СЗ "Сетт"» (построило один дом в Белгороде в 2023 году), полностью контролируемое господином Перцевым, и ООО «Дуквен», принадлежащее Александру Дуквену. Финансовые показатели «Феромона», по оценке Rusprofile, указывают на отсутствие операционной деятельности: выручка в 2022–2024 годах была нулевой, при этом компания фиксировала убытки (в 2024 году — 3,6 млн руб.). Также господин Перцев в Белгороде руководит рядом небольших строительных фирм: ООО «СЗ "Бьерн Новая"», ООО «Префаб» и ООО «СЗ "Бьерн Видная"». Выручку показывает только «Сетт»: в 2024 году 250 млн руб. при убытке в 2,6 млн руб.

Гендиректор инвестиционно-консалтинговой компании Key Capital Ольга Гусева отмечает, что ключевым вызовом для девелопера может стать организация строительства в приграничной зоне. По ее словам, с поставками базовых материалов — бетона, арматуры — и выполнением общестроительных работ серьезных проблем, вероятно, не возникнет, однако доставка фасадных решений, технологичных компонентов и отделочных материалов может сопровождаться задержками и ростом издержек. «Активная фаза отделочных работ, как ожидается, придется на конец 2026 – начало 2027 года. Если к этому моменту логистика стабилизируется и цены на материалы не выйдут за пределы среднерыночных, проект может быть реализован без существенных осложнений»,— считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: наш.дом.рф Рисунок: наш.дом.рф

Руководитель филиала федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» в Белгородской области Вячеслав Семенов полагает, что близость к зоне боевых действий может сдерживать интерес со стороны покупателей и инвесторов из других регионов, а также усиливать риски, связанные с логистикой и безопасностью строительства. Дополнительным фактором давления на спрос эксперт называет конкуренцию со стороны ИЖС: до 80% жилья, введенного в эксплуатацию в Белгородской области в 2024 году, пришлось на этот сегмент. «Ожидается перезапуск программ кредитования индивидуального строительства, что только усилит давление этого фактора»,— отмечает господин Семенов.

В то же время, по его мнению, устойчивый спрос на квартиры в новостройках областного центра может сформироваться за счет жителей приграничных территорий, ожидающих релокации и получающих жилищные сертификаты — государственные субсидии на приобретение жилья для переселенцев.

Анна Швечикова