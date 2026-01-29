На Дону полицейские расследовали более 44 тысяч уголовных дел в 2025 году

В Ростовской области следственные органы полиции расследовали в 2025 году более 44 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти 6 тыс. человек. Об этом сообщила на пресс-конференции с журналистами начальник следственного управления донского главка Юлия Одноралова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По ее словам, в суд по итогам года направили порядка 6,5 тыс. дел по 10 тыс. фактам преступлений. В частности, в суд передали 602 уголовных дела по 816 эпизодам кибермошенничества. Подозреваемыми по таким делам числятся 655 человек.

Еще 29 дел были возбуждены в отношении участников преступных групп, которых обвиняют в совершении около 800 преступлений, а также в отношении трех участников преступного сообщества, которым инкриминируют более 60 преступлений.

Кроме того, как отметила госпожа Одноралова, потерпевшим в 2025 году возместили более 1,4 млрд руб. На имущество подозреваемых, несущих материальную ответственность, удалось наложить арест на 2,3 млрд руб., что вдвое превышает стоимость имущества, арестованного в 2024 году.

«Здесь есть и прямое возмещение. Но речь идет не только о деньгах, но и материальных ценностях, к примеру, квартирах, которые потерпевшие хотел продать мошенникам, но вовремя обратился в полицию», — пояснила Юлия Одноралова.

Константин Соловьев