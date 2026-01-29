Депутаты высказались по тарифу

Законодательное собрание Новосибирской области обратилось в Госдуму РФ и к руководству Центробанка с просьбой вывести регион из зоны с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. В противном случае расходы новосибирских автовладельцев при заключении соответствующих договоров увеличатся в сумме на 3,7 млрд руб., что угрожает негативными экономическими и социальными последствиями. В Сибирском ГУ Банка России уменьшение тарифов считают возможным только после кардинальных изменений на новосибирском рынке ОСАГО, но, по его данным, ситуация с мошенничествами в последние годы только ухудшается.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Объем страховых выплат привел Новосибирскую область в зону с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

На состоявшейся 29 января сессии новосибирское законодательное собрание приняло обращения в Госдуму РФ и к руководству Центробанка с просьбой вывести регион из зоны с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. На основании принадлежности региона к «красной зоне» Банк России издал указание, вступившее в силу 9 декабря 2025 года и увеличившее коэффициент страхового тарифа для новосибирских автовладельцев вдвое.

«Двукратное увеличение размера страховой премии по договору ОСАГО повлияло, в большинстве своем, на уровень благосостояния добросовестных водителей.

Так, по оценкам Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в 2026 году дополнительная финансовая нагрузка на владельцев транспортных средств составит 3,7 млрд руб.»,— говорится в обращении.

По мнению его авторов, такой рост расходов приведет к увеличению административных правонарушений (из-за сокращения числа приобретаемых полисов), падению конкурентоспособности новосибирских перевозчиков и общему росту цен на товары и услуги. Они опасаются, что следствием этого станет «рост социальной напряженности в обществе в период проведения СВО и в преддверии выборов депутатов Госдумы».

В декабре 2025 года на круглом столе заведующий сектором противодействия страховому мошенничеству департамента страхового рынка Банка России Василий Кулаков отметил, что доля Новосибирской области на российском рынке по выплатам ОСАГО примерно вдвое превышает долю по сборам: 4,04% и 2,05% соответственно. Средняя страховая выплата в полтора раза превышает общероссийский показатель. В четыре раза выше, чем в среднем по стране, доля страховых событий с участием в ДТП одних и тех же лиц или автомобилей.

«Мы действительно убедились, что мошеннические действия, ставшие причиной повышения территориального коэффициента ОСАГО, как таковые имели место быть. Следственные органы называют цифру более 250 уголовных дел, которые были возбуждены. Вопрос взят на контроль прокурором Новосибирской области»,— заявил, в свою очередь, на сессии председатель комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.

«Новосибирская область находится в “красной зоне” с 2021 года, о чем регулярно отмечалось в мониторингах. При этом с каждым годом ситуация обострялась все сильнее и в итоге привела к аномальной убыточности ОСАГО в Новосибирской области»,— говорится в комментарии Сибирского ГУ Банка России.

«Страховые компании по-прежнему используют возможность предлагать аккуратным и опытным водителям полисы по более выгодным ценам за счет справедливой тарификации для автовладельцев с высоким риск-профилем. Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьезные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше»,— пояснил также заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Новосибирские политики считают резкий рост тарифа коллективным наказанием всех автовладельцев за действия мошенников. «Если фиксируются факты мошенничества, почему должны расплачиваться за это честные люди?»,— задал риторический вопрос Андрей Шимкив. Обращение было поддержано всеми фракциями заксобрания.

По данным Сибирского ГУ Банка России, регулятор рассмотрит возможность изменения тарифов в регионе только после кардинального изменения ситуации на новосибирском рынке. По словам господина Шимкива, если просьба заксобрания будет отклонена, областной парламент обратится в «другие федеральные органы».

