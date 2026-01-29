В Кремле началась встреча Путина и президента ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин начал встречу в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Стороны планируют обсудить ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки.
Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На переговорах с российской сторонцы присутствуют в том числе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, помощник президента РФ Максим Орешкин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что у лидеров России и ОАЭ сложился «очень доверительный, конструктивный уровень отношений», благодаря чему они могут обсуждать «самые сложные вопросы». Переговоры пройдут вскоре после проведения в Абу-Даби первого раунда переговоров России, США и Украины.