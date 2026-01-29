СКР возбудил уголовное дело из-за ДТП с нижегородским автобусом

В Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с участием пассажирского автобуса. Как писал «Ъ-Приволжье», днем 29 января автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся.

В аварии пострадали три человека. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Водитель автобуса рассказал, что перед аварией его подрезал легковой автомобиль, который после этого скрылся с места происшествия.

Андрей Репин