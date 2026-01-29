Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 января на автодороге Нижний Новгород — Яранск водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. По данным регионального управления МЧС, погибших нет.

В областном правительстве со ссылкой на информацию компании-перевозчика сообщили, что на трассе легковой автомобиль подрезал пассажирский автобус. В результате автобус перевернулся, а легковой автомобиль скрылся с места ДТП.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели троих пострадавших. Один человек получил ушибы, от госпитализации он отказался. Еще двоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь.