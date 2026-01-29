Звонки скрыли данные

Маркировки звонков не помогли от злоумышленников признали в Госдуме. По словам депутата Сергея Боярского, система, которая стоит компаниям миллиарды рублей в год, создала проблемы только для законного бизнеса. Правила маркировки вступили в силу в минувшем сентябре. Теперь абоненту должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, «доставка» или «банк». Платит за это бизнес — операторам.Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Маркировки звонков расставляют операторы. «Большая четверка» — «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2 — разработала для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали «Ведомости». Но, судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли, вообще, гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедерова, только за счет еще большего сбора данных о компаниях в режиме нон-стоп: «Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, но поступают они от мошенников.

Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам, либо она была специально создана под мошеннические цели. Такая проблема существует, поэтому должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных окажется неполной, и те или иные номера вместе с юридическим лицом при его перепродаже, передаче стороннему человеку, будут попадать к мошенникам».

Жаловаться начали банки. Маркировки звонков «Сбера», ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно. И операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. Это в среднем около 30 копеек за звонок, а еще может быть поминутная оплата за успешный вызов.

Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона. И спрос в определенных сегментах остается, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Например, в курьерской службе это большое благо, потому что люди настолько утомлены спам-звонками, что не берут телефон. В результате курьер стоит под дверью и не может попасть, а спохватываются люди уже гораздо позже. Целый ряд бизнесов продолжает пользоваться этой услугой. Есть группы в этих маркировках (около трех десятков), и не всегда они достаточно точные».

Без маркировок проходят около 40% звонков от компаний, поделился с “Ъ FM” гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки — и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации — платят операторам по тем же рыночным тарифам, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Не написано, что должны быть договорные отношения на платной или бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, от защиты граждан мы как-то очень быстро переросли в финансовые отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Нужно сделать список, внесение и изменение данных в нем должно быть платным. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги».

Прямых штрафов за звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, что «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».

Александра Абанькова