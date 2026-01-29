В Удмуртии осудили исполнительного директора «АСПЭК-Интерстрой»

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 48-летнему исполнительному директору «АСПЭК-Интерстрой» Ренату Музитову за дачу взятки через посредника (ст. 291 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в июле 2025 года подсудимый через посредника — замруководителя проекта 27-летнего Павла Бушуева — передал инспектору федерального центра строительного контроля взятку размером 600 тыс. руб. за подписание актов проверки станции подготовки воды «Кама—Ижевск», часть работ по которому была произведена с нарушениями ГОСТ и отклонениями от проектной документации. Инспектор от взятки отказался и обратился в правоохранительные органы.

На заседании суда Музитов вину признал в полном объеме. Суд учел личные достижения подозреваемого, в их числе благотворительная и гуманитарная помощь на СВО, медали за заслуги в сфере строительства и состояние здоровья. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом 6 млн руб. Взятка 600 тыс. руб. изъята в пользу государства.

В октябре 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал о вынесении приговора Павлу Бушуеву. Он получил три года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока и штраф 1,2 млн руб.

Владислав Галичанин